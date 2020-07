Wolfsberg verspielt in Hartberg mehrfach den Sieg

In der Tabelle verabsäumte es der WAC dadurch, am LASK vorbeizuziehen. Die Kärntner liegen nun einen Zählern hinter den Linzern. Die Entscheidung im Fernduell um Platz drei fällt am Sonntag in der letzten Runde. Der WAC empfängt Rapid, der LASK Serienmeister Salzburg. Hartberg wartet auf den Gegner für im Play-off (Austria oder Altach).

Späte Führung

Die Partie war am Vortag wegen heftiger Unwetter nach über zwei Stunden abgesagt worden. Gestern herrschte spielerisches Chaos. Hartberg ging früh in Führung (9.), in der zweiten Hälfte entwickelte sich eine turbulente Partie. Die Kärntner konnten weder die späte 3:2-Führung noch den Elfer in der Nachspielzeit nutzen.