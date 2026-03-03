ÖFB-Frauen unterliegen Norwegen zum Auftakt der WM-Quali 0:1

Österreich startete mit einer 0:1-Niederlage gegen Norwegen in die Qualifikation für die Frauen-WM 2027 in Brasilien. Das ÖFB-Team war in der Südstadt nahe dran an einem Punktgewinn, am Ende setzte sich die Nummer 12 der Weltrangliste aber verdient durch. Die Gäste waren in der Favoritenrolle. Allerdings hatte Österreich vier Spiele in Serie nicht gegen Norwegen verloren. Dementsprechend forderte Teamchef Alexander Schriebl vor dem Spiel: „Wir wollen selbst Momente kreieren und den Ball zirkulieren lassen.“ Barbara Dunst wollte vor allem „eklig“ und „mega unangenehm“ spielen, um den spielstarken Norwegerinnen möglichst wenig Platz zu geben. Das gelang phasenweise. Die Österreicherinnen rührten in der Defensive Beton an, die Innenverteidigerinnen Virginia Kirchberger und Claudia Wenger ließen vorerst wenig anbrennen.

In der Offensive lief aber so gut wie nichts. Die Gäste rissen das Spiel an sich und hatten deutlich mehr Ballbesitz. Die erste Großchance im Match hatten dennoch die Österreicherinnen. Die mit einem Turban spielende Julia Hickelsberger-Füller (die 26-Jährige hatte sich vor dem Spiel beim Versuch, ein Ohrenpiercing zu entfernen, verletzt) scheiterte in der 43. Minute mit ihrem Schuss an der norwegischen Torfrau. Dann kamen die Norwegerinnen zu zwei Großchancen, der Pausenpfiff rettete das ÖFB-Team. ÖFB-Boss Josef Pröll war zufrieden „Man sieht, dass wir erstmals zu einer WM wollen“, sagte ÖFB-Boss Josef Pröll im ORF-Pauseninterview. „Das gefällt mir sehr gut.“ Gut gefiel Pröll vermutlich auch, dass Österreich danach besser ins Spiel kam. Ein direkter Freistoß von Verena Hanshaw (53.) konnte abgewehrt werden. Wenig später strich ein Ball von Annabell Schasching knapp über die Querlatte. Doch das Tor gelang den Norwegerinnen. Österreich konnte eine Flanke nicht verhindern, Lisa Naalsund von Manchester United schob völlig ungedeckt ein (81.). In der Folge ließen die Norwegerinnen nichts mehr zu und packten die drei Punkte verdient ein.