WM-Qualifikation: Zwei Ausfälle vor San Marino-Spiel

Am Montagnachmittag hob Österreichs Nationalteam in Richtung Rimini ab. 30 Minuten vom beliebten Badeort an der Adria entfernt tritt die Rangnick-Elf am Dienstag (20.45) gegen San Marino an.

Zwei Innenverteidiger waren nicht an Bord. Gernot Trauner musste wegen Problemen an der Achillessehne passen, Kevin Danso zwickte die Muskulatur im Oberschenkel. Rangnick muss somit zwei Innenverteidiger vorgeben.

Gegen Rumänien bildeten ohnehin der überragende Wöber und der starke Lienhart das Abwehr-Duo.