Kantersieg: Norwegen so gut wie fix für WM 2026 qualifiziert

Norwegen hat sich am Donnerstag mit einem 4:1-Sieg über Estland als zweites Team nach England so gut wie sicher eines der zwölf europäischen Fixtickets für die Fußball-WM 2026 gesichert.

In Oslo sorgten Alexander Sörloth (50., 52.) und Erling Haaland (56., 62.) innerhalb von 13 Minuten für die Entscheidung. Norwegen kann in Gruppe I zwar noch von Italien eingeholt werden, ist aufgrund des klar besseren Torverhältnisses aber nur noch theoretisch von Platz eins zu verdrängen.