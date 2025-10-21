Schock für die Wiener Austria: Saljic fällt bis Jahresende aus
Das Talent hat sich gegen die WSG Tirol doch schwerer verletzt.
Sanel Šaljić wird aufgrund eines Teileinrisses des Syndesmosebandes voraussichtlich bis zur Winterpause verletzt ausfallen. Das ergab das MRT in der Privatklinik Döbling, Gesundheitspartner von Austria Wien.
Der 19-jährige violette Eigenbauspieler zog sich die Verletzung am Samstag beim 3:2-Auswärtssieg bei der WSG Tirol zu, wo er bereits in der 17. Minute ausgewechselt werden musste. Šaljić stand in den letzten sechs Spielen stets in der Startelf der Veilchen.
