Nach Attacke gegen Schiedsrichter: Sperre für Traiskirchen-Obmann

Nach einer Attacke gegen einen Schiedsrichter nach Schlusspfiff ist der Obmann des in der Regionalliga Ost spielenden FCM Traiskirchen mit einer Funktionssperre belegt worden.

Wie der ORF am Donnerstag mit Verweis auf ein Urteil des Regionalligaausschusses berichtete, wurde der Vereinsfunktionär für zwölf Monate - zwei davon bedingt - gesperrt. Außerdem muss er 1.500 Euro Geldstrafe zahlen.