Trauer in Deutschland: Trainer-Legende verstorben

Lorant litt seit eineinhalb Jahren an einer schweren Krankheit, er starb in einem Spital in Wasserburg/Oberbayern.

Nach seiner Zeit bei 1860 trainierte Lorant unter anderem in der Türkei, in Zypern, in China und auch in Österreichm wo er 2019 für ein paar Monate den FC Hallein in der Landesliga betreute.

Als aktiver Spieler bestritt er 325 Partien in der Bundesliga. Mit Eintracht Frankfurt gewann er den UEFA-Cup und den DFB-Pokal.