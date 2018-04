Wenn Trainer im Gefühlsbad sitzen

In Dortmund sitzt Peter Stöger im Gefühlsbad. Noch vor einer Woche war der Schmerz groß – 0:2 im Ruhrpott-Derby gegen Schalke. Ein weiterer Tiefschlag im unglücklich verlaufenden Dortmunder Trainer-Dasein. Jetzt die Antwort einer Mannschaft, die zwischen öffentlich gefordertem Anspruch und tatsächlichem Leistungsvermögen in das tiefe Loch des allgemeinen Realitätsverlustes geplumpst ist. 4:0 gegen Bayer Leverkusen. Dortmund hat wieder hervorragende Karten im Rennen um die Champions-League-Qualifikation.

Aber was wird in der Trainerfrage geschehen? „Wir werden in den nächsten Wochen sagen, wer ab 1. Juli Trainer beim BVB ist“, kündigt Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc an. Dass der Name Stöger lauten wird, glaubt niemand mehr.