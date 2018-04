RB Leipzig schlittert daheim in ein Debakel

RB Leipzig droht eine Saison ohne Champions League. Der Red-Bull-Klub schlitterte in der 31. Runde der deutschen Bundesliga gegen Konkurrent Hoffenheim in ein 2:5-Heimdebakel und hat als Tabellensiebenter vorerst vier Punkte Rückstand auf den vierten Platz, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Nach dem Abendspiel zwischen Dortmund (3.) und Leverkusen (4.) kann dieser Rückstand noch anwachsen.

Der Hamburger SV scheint derweil die Hoffnung auf den Klassenerhalt nicht aufgegeben zu haben. Der Traditionsklub feierte im Kellerduell gegen Freiburg einen 1:0-Heimsieg und rückte den Breisgauern, die auf dem Relegationsplatz stehen, bis auf fünf Zähler heran.

Einen Dämpfer im Kampf um die Europacup-Ränge gab es auch für den Cup-Finalisten aus Frankfurt. Die Eintracht unterlag daheim der Berliner Hertha 0:3 und liegt als Siebenter einen Zähler hinter Leipzig.

Bayern gewann mit einer B-Elf in Hannover 3:0. David Alaba wurde wie viele andere Stammspieler für das Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid geschont. Stuttgart kam vor eigenem zu einem 2:0 gegen Werder Bremen und sicherte sich auch rechnerisch den Klassenerhalt. Bei den Bremern waren Florian Kainz und Zlatko Junuzovic im Einsatz. Während Kainz in der 62. ausgewechselt wurde, kam Junuzovic in der 71. Minute in die Partie.