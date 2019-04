Wenn Bilder bei Rapid mehr als Worte helfen

Kabinenpredigt. Kopfwäsche. Oder zumindest: Die richtigen Worte gefunden. Seit Jahrzehnten werden auffällige Leistungssteigerungen in Hälfte zwei gerne mit der Ansprache des Trainers in der Kabine beschrieben.

In Hütteldorf kam nach dem 2:1 von Rapid gegen Mattersburg eine in Österreich noch nicht so geläufige Erklärung dazu. Mehrere Rapidler erzählten, wie hilfreich das Videostudium mit Trainer Didi Kühbauer nach einer zähen ersten Hälfte war. Mit Wiederanpfiff war Mattersburg hoffnungslos unterlegen und das Ergebnis knapper als das Gebotene.

Umbau beim Aufbau

„Wir haben den Ball nicht so gut in die Hälfte von Mattersburg bekommen. Deswegen hat der Trainer den Spielaufbau verändert. Er hat uns gezeigt, wie wir mit einer abkippenden Sechs Überzahl bekommen und dann auf die weiter aufrückenden Außenverteidiger spielen sollen“, erklärte Stefan Schwab, der sich in der zweiten Hälfte meist weiter hinten, halblinks positionierte und die zahlreichen Angriffe einleitete. Nachsatz des Kapitäns: „Ich bin aber nicht sicher, ob der Trainer will, dass wir das erzählen.“