Große Weihnachtsshow von Andy Marek: Alles für den guten Zweck
Mittlerweile ist es Tradition: Seit elf Jahren veranstaltet Andy Marek eine große Charity-Weihnachts-Show in seiner Heimat. Auch heuer war der Abend in der Sporthalle Waidhofen/Thaya ganz schnell ausverkauft.
Am Samstagabend ist es so weit.
Gutes getan wurde bereits davor. Marek hat wieder von befreundeten Rapidlern Original-Trikots gesammelt und am Donnerstag online versteigert. Für Fans und Spender waren Modelle von Spielern wie Wurmbrand und Cvetkovic, ebenso wie Trikots von Ex-Rapidlern wie Grüll, Querfeld, Kainz, Ljubicic oder Hoffer zu haben.
Mareks Ambition: Mit den Versteigerungen und der Show soll Geld gesammelt werden, das der Waldviertler an Menschen, denen es nicht so gut geht, in seiner Region weitergibt.
Insgesamt 95.000 Euro waren das bisher - am Samstag wird die 100.000er-Grenze fallen und weit übertroffen werden.
