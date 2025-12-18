Große Weihnachtsshow von Andy Marek: Alles für den guten Zweck

Mittlerweile ist es Tradition: Seit elf Jahren veranstaltet Andy Marek eine große Charity-Weihnachts-Show in seiner Heimat. Auch heuer war der Abend in der Sporthalle Waidhofen/Thaya ganz schnell ausverkauft. Am Samstagabend ist es so weit.

Gutes getan wurde bereits davor. Marek hat wieder von befreundeten Rapidlern Original-Trikots gesammelt und am Donnerstag online versteigert. Für Fans und Spender waren Modelle von Spielern wie Wurmbrand und Cvetkovic, ebenso wie Trikots von Ex-Rapidlern wie Grüll, Querfeld, Kainz, Ljubicic oder Hoffer zu haben.

