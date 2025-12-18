Fußball

Große Weihnachtsshow von Andy Marek: Alles für den guten Zweck

Andreas Marek
Am Samstag steigt die Charity-Weihnachtsshow von Andy Marek in seiner Heimat. Die langjährige Rapid-Stimme wird die Grenze von 100.000 gesammelten Euro brechen.
Von Alexander Huber
18.12.25, 19:20

Mittlerweile ist es Tradition: Seit elf Jahren veranstaltet Andy Marek eine große Charity-Weihnachts-Show in seiner Heimat. Auch heuer war der Abend in der Sporthalle Waidhofen/Thaya ganz schnell ausverkauft.

Am Samstagabend ist es so weit.

Andy Marek: "Rapid hat mich bekannt gemacht"

Gutes getan wurde bereits davor. Marek hat wieder von befreundeten Rapidlern Original-Trikots gesammelt und am Donnerstag online versteigert. Für Fans und Spender waren Modelle von Spielern wie Wurmbrand und Cvetkovic, ebenso wie Trikots von Ex-Rapidlern wie Grüll, Querfeld, Kainz, Ljubicic oder Hoffer zu haben.

Andreas Marek

Mareks Ambition: Mit den Versteigerungen und der Show soll Geld gesammelt werden, das der Waldviertler an Menschen, denen es nicht so gut geht, in seiner Region weitergibt. 

Insgesamt 95.000 Euro waren das bisher - am Samstag wird die 100.000er-Grenze fallen und weit übertroffen werden.

kurier.at, AHu  | 

