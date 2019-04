Wacker-Präsident Stocker: "Dann verhungern beide"

Wacker Innsbruck hat die Lizenz zwar in erster Instanz erhalten, doch der positive Bescheid der Bundesliga ist an strenge Auflagen geknüpft: Der Traditionsverein muss künftig monatlich den Nachweis über seine Liquiditität erbringen.

Für die neue Saison haben die Innsbrucker - sofern sie den Klassenerhalt überhaupt schaffen - ohnehin nur ein Schmal-Spur-Budget eingereicht. In Ermangelung an Sponsoren und Unterstützung musste der Etat für die Profimannschaft noch einmal reduziert werden. Stand jetzt stünden Sportvorstand Alfred Hörtnagl gerade einmal 2,1 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist deutlich weniger als das Budget, das der FC Wacker noch vor drei Saisonen ausgewiesen hatte - damals war der zehnfache Meister freilich noch in der zweithöchsten Spielklasse am Ball gewesen.

Dabei hatte Präsident Gerhard Stocker im vergangenen Sommer noch gemeint: "So schwierig wie es jetzt war, soll’s in Zukunft nicht mehr sein." Tatsächlich stehen die Innsbrucker jetzt vor noch größeren Herausforderungen und Problemen. Da ist zum einen die ungewisse sportliche Zukunft des FC Wacker, den am Samstag gegen die Admira ein weiteres wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt erwartet. Stocker gab gegenüber dem KURIER unumwunden zu, dass er aktuell keinen Plan B habe. "Ich gehe einfach davon aus, dass es nicht passiert und dass wir nicht absteigen. Weil wenn es passiert, dann muss man sowieso alles überdenken."