Europa League lässt Rapid-Kassier jubeln

Der 4:0-Sieg von Rapid in Innsbruck war die erwartet gute Reklame. Bis Montagmittag konnten über 16.000 Dreier-Abos für Rapids Europa-League-Heimspiele abgesetzt werden. Bereits Dienstag sollten es laut Vereinsangabe über 20.000 sein.

Das erste Heimspiel in der Gruppe G wird Rapid am 3. Oktober (Donnerstag) gegen Dynamo Kiew im Happel-Stadion bestreiten. Anpfiff 19 Uhr. Der Auftakt zur Gruppenphase erfolgt für die Hütteldorfer an kommenden Donnerstag gegen den Schweizer Liga-Sechsten Thun hingegen erst um 21.05 Uhr. Dritter Gegner Rapids ist der in starker Form befindliche belgische Vertreter Genk.