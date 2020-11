Vor trauernder Tochter: Boca Juniors ehrt Maradona in der Bombonera

Der argentinische Fußball-Klub Boca Juniors hat seinen gestorbenen früheren Spieler Diego Maradona vor den Augen von dessen Tochter geehrt. Nach dem 1:0 per Freistoß durch Edwin Cardona am Sonntag in der 12. Minute des Heimspiels gegen Newell's Old Boys - einem weiteren Ex-Klub Maradonas - legten die Boca-Spieler ein Argentinien-Trikot mit Maradonas Rückennummer 10 auf den Rasen und applaudierten in Richtung der Loge Maradonas.

Dort saß Dalma Maradona, die älteste der drei Töchter der Legende, und weinte bitterlich.