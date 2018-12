Vor Premier-League-Debüt: Hasenhüttl sucht die Stabilität

Bei der Niederlage gegen die Spurs war Hasenhüttl einer der 33.012 Augenzeugen. Er sah einiges, was es zu verbessern gilt, wenn er sein „erstes Ziel“ erreichen will: so schnell wie möglich aus der Abstiegszone herauskommen.

„Es gilt, schnell Stabilität reinzubekommen, vor allem in der Defensive“, erklärte Hasenhüttl. 29 Gegentreffer haben die Saints in dieser Saison in 15 Ligaspielen erhalten. Nur Schlusslicht FC Fulham (36), der Vorletzte FC Burnley (32) und der heutige Gegner Cardiff City (30) kassierten noch mehr.