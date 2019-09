Vor deutschem Drittliga-Derby: Schwein mit Parole besprüht

"Wir wissen noch gar nicht richtig wie wir damit umgehen sollen , einem mittlerweile berühmten Schweinchen Hilfe angeboten zu haben", schrieb das Tierheim Frankenthal am Montag auf seiner Facebook-Seite und ergänzte: "Heute war viel Presse und das SWR TV bei uns bzw. Lotta". Lotta ist das jüngste Opfer von Fußball-Chaoten.

Vor dem Südwest-Derby zwischen den beiden deutschen Drittligisten 1. FC Kaiserslautern gegen den SV Waldhof Mannheim am Sonntag ist ein Schwein mit Schmähparolen besprüht worden. Das Tier sei völlig dehydriert und erschöpft am Freitagmorgen auf einem Sportplatz in Mannheim gefunden worden, schrieb die Berufstierrettung Rhein Neckar auf Facebook. Die Polizei fahndet nach den Verantwortlichen.