Vor der EM-Auslosung: Auf die Plätze, fertig, Farce

Bevor auch nur ein einziges Los gezogen ist, sind nur noch 17 Lose in der Trommel. Und nicht einmal das: Es gibt auch politische Rücksichtnahmen bezüglich Kosovo und Ukraine. Die Ukraine befindet sich im politischen Konflikt mit Russland, aus Sicherheitsgründen dürfen die beiden Mannschaften zumindest in der Gruppenphase nicht gegeneinander spielen. Also ist Gruppe B tabu für die Ukraine.

Da aus dem ersten Lostopf die vier Gastgeber aber schon verteilt sind, muss die Ukraine in die Gruppe C zu den Niederlanden. Das führt zum nächsten Pflicht-Los. Denn Belgien, das mit diesem Konflikt nichts zu tun hat, muss daher in Gruppe B. Dort stehen nun mit Russland, Dänemark und Belgien drei von vier Mannschaften fest, der erste Lostopf ist schon leer – und das alles vor Beginn der sogenannten Auslosung.