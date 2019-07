Vor dem Start: Bundesligisten proben im ÖFB-Cup Ernstfall

Neben den Verletzten Smail Prevljak, Albert Vallci (beide Sprunggelenk) und Alexander Walke (Knöchel) werden beim sechsfachen Cupsieger auch Sekou Koita und Diadie Samassekou fehlen, die nach ihren Einsätzen für Mali im Afrika-Cup erst nächste Woche wieder in Salzburg erwartet werden. Für Parndorf ist Salzburg das "Traumlos". Die Mozartstädter haben von den vergangenen 36 Cup-Spielen nur eines verloren: 2018 im Finale nach Verlängerung gegen Sturm.

Duelle Klein gegen Groß

Ein Blick in die Ergebnislisten zeigt, dass die "Kleinen" gegen die "Großen" teilweise gut mithalten konnten und auch für die eine oder andere Sensation sorgten. So warfen Regionalliga-Vereine in den vergangenen zehn Saisonen in Runde eins insgesamt zehn Bundesligisten aus dem Bewerb. Unter den "Opfern" in dieser Dekade befanden sich die Admira (2018 in Neusiedl/See), der SKN St. Pölten (2017 bei Austria Klagenfurt), der WAC (2016 in Ebreichsdorf) oder auch der SK Rapid, der 2013 beim damaligen Regionalligisten LASK unterlag.

Auch Sturm blamierte sich in jüngster Zeit einmal in Kalsdorf (2006). Anif ärgerte die Steirer 2017 in der zweiten Cup-Runde, Philipp Zulechner traf erst in der 94. Minute zu Sturms 2:1-Sieg. El Maestro gab gar an, dass Sturm in Salzburg nicht klarer Favorit sei. "Wir sind die bessere Mannschaft, aber es ist kein Traumlos", sagte der 36-Jährige, um dann einzuschränken: "Wenn man aber weit kommen will, muss man die jeweiligen Gegner schlagen." Stefan Hierländer ist nach seiner Knie-Operation noch nicht einsatzbereit, Rückkehrer Thorsten Röcher plagten in den vergangenen Tagen muskuläre Probleme.