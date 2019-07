Kühbauer: Gerede von Salzburgs Titelabo "ganz falsches Signal"

Salzburgs Erfolgsteam mag zerfallen sein, der Fußball-Serienmeister geht dennoch als Favorit in die am 26. Juli beginnende Bundesliga-Saison. Bei den "Bullen" selbst gibt man sich noch zurückhaltend. "Unser ganz großes Ziel ist es, die Meisterschaft wieder zu verteidigen. Aber das liegt ziemlich weit in der Zukunft", meinte Neo-Coach Jesse Marsch in einer Umfrage der APA - Austria Presse Agentur.

Der US-Amerikaner Marsch betritt als Cheftrainer in Europa Neuland, er steigt in die großen Fußstapfen von Marco Rose. Marsch geht von einem engeren Kampf aus als zuletzt. "Etliche andere Mannschaften haben sich bisher gut verstärkt und interessante neue Spieler geholt. Für uns ist die Challenge dadurch noch etwas größer geworden", stellte der 45-Jährige, der zuletzt bei RB Leipzig als Ralf Rangnicks "Co" agierte, klar.