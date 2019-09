Vor dem Hit in Liverpool: Traut sich Salzburg die Dreierkette?

"Wir sprechen immer mit der ganzen Mannschaft, dass wir immer jeden Spieler in jedem Moment brauchen. Ich bin sehr froh, dass jeder Spieler bereit ist für die Situation“, meinte der US-Amerikaner vor der schwierigsten Aufgabe in seiner noch jungen Ära als Salzburg-Trainer. Sein zweiten Anzug machte sich mit einem Eigentor, das Albert Vallci in bester Mittelstürmer-Manier schon in der zweiten Minute per Kopf fabrizierte, selbst das Leben schwer.

Marsch sah aber auch das 0:1 positiv: „Ich denke, das Gegentor war vielleicht sogar die beste Sache für uns. Wir mussten ab dem Moment dann für den Rest des Spiels mit ganzer Intensität und Konzentration spielen“, meinte der US-Amerikaner im TV-Sender Sky. Das setzte seine Mannschaft aber erst nach dem 1:1 in Minute 33 perfekt um. Es wurden nicht nur vier Tore erzielt, sondern auch noch weitere zahlreiche Chancen herausgespielt. Der Sieg hätte noch wesentlich höher ausfallen können. Allerdings war der Gegner in der letzten halben Stunde auch maximal nur mehr ein Sparringpartner.