Vor CL-Achtelfinale: Manchester United setzt auf Superstar Ronaldo

Noch vor wenigen Wochen war in der britischen Presse von Spannungen in Manchester rund um Ronaldo die Rede gewesen. Im Hinspiel in Spanien blieb der fünfmalige Weltfußballer unauffällig. Da dominierte die Mannschaft von Diego Simeone weitgehend die Partie, musste allerdings in der Schlussphase den Ausgleich hinnehmen. „Wir wissen, was wir damals falsch gemacht haben. Aber jetzt spielen wir zu Hause und wollen gewinnen“, meint der französische Mittelfeldspieler von Manchester, Paul Pogba.

United-Coach Ralf Rangnick hofft, dass Ronaldos Landsmann Bruno Fernandes im Rückspiel mit von der Partie ist. Der 27-Jährige hatte gegen Tottenham wegen einer Corona-Infektion gefehlt.