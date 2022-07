Salzburg sieht einstimmige Favoritenrolle als Anerkennung

Trotz neuerlich stark veränderter Mannschaft eröffnet Red Bull Salzburg am Freitag (20:30 Uhr/live ORF, Sky) gegen Austria Wien als unumstrittener Favorit die Bundesliga-Saison. Der Titelverteidiger will eine historische Erfolgsserie prolongieren und peilt seinen zehnten Meistertitel in Serie an. Die Trainer der Konkurrenten gehen in der APA-Trainerumfrage einstimmig davon aus, dass dies der Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle auch gelingt.

"Ich finde es als Anerkennung und Lob", erklärte Jaissle zur Einschätzung seiner Kollegen und erinnerte an vergangenen Sommer, als nach einem ähnlichen Umbruch die Konkurrenz sich näher rücken sah. "Die Erwartungshaltung haben wir uns erarbeitet. Wir gehen mit diesem Druck in die Saison, den haben wir uns selbst aufgebürdet. Wir können gut damit umgehen", sagte der Meistertrainer, mahnte aber auch postwendend. "Das wird kein Selbstläufer, es wird bis zum Ende ein harter Kampf".

Dass er mit Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Brenden Aaronson und Rasmus Kristensen (beide Leeds United) drei Leistungsträger nicht mehr zur Verfügung hat, ist in Salzburg mittlerweile jeden Sommer Usus. Das Trio brachte einen Rekorderlös von über 70 Millionen Euro ein, damit könnte es aber noch nicht getan sein, bestätigte Sportdirektor Christoph Freund. Mohamed Camara, Albert Vallci und Antoine Bernede standen bei der Generalprobe am Dienstag gegen Ajax Amsterdam nicht im Kader. Freund schließt nicht aus, dass bei allen drei "noch was passieren könnte".