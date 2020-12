Als für unterernährte Fußballer der Nikolotag wie Weihnachten war

Das Flugzeug mit der französischen Nationalelf an Bord hatte in München notlanden müssen. Die anschließende neunstündige Fahrt nach Wien soll ähnlich abenteuerlich gewesen sein, ehe das erste Länderspiel nach dem Krieg in Wien angepfiffen werden konnte. Das war am 6. Dezember 1945, am Nikolotag vor genau 75 Jahren ...

... als Fußballbegeisterte am Weg in den Prater wie Trauben an den viel zu wenigen Straßenbahnen hingen;

... als 55.000 das von Bomben und Granaten noch gezeichnete Stadion füllten;

... als in Gegenwart der Alliierten-Generäle und der österreichischen Regierung (darunter Leopold Figl, der zehn Jahre später aus Moskau den Staatsvertrag mitbrachte) zuerst die Hymnen der vier Besatzungsmächte und danach „Oh Du mein Österreich“ gespielt wurde;

... und als die kaum über Winterkleidung und festes Schuhwerk verfügenden Zuschauer nur das österreichische Spiel erwärmen konnte.

„Aber auch aufseiten des Gegners ist ein Marokkaner namens Larbi Ben Barek zum Liebling des Publikums geworden“, erinnert sich Zeitzeuge Hans Wimmer, der zu Fuß in Stadion gekommen war und heute – 95-jährig – ältestes Mitglied von Sports Media Austria ist. „Weil Barek trickste und ein Spieler mit dunkler Hautfarbe für die Wiener völlig ungewöhnlich war.“

Trotz Bareks Kunststückerln gewann Österreich gegen Frankreich 4:1. Worauf der (damals von den US-Streitkräften herausgegebene) KURIER das Fußballmatch auf Seite 1 würdigte. Gleich unter dem großen Aufmacher, in dem enthüllt wurde, dass Adolf Hitler am 19. März 1945 in seinem letzten Befehl dem Generalstab der deutschen Armee den Auftrag zur vollständigen Verwüstung Deutschlands erteilt habe.