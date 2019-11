Welches Trikot Superstar Lionel Messi unbedingt haben wollte

Wenn bei Spielen des FC Barcelona der Schlusspfiff ertönt, dann beginnt für einige Fußballer oft erst das große Match: Nämlich der Kampf um das Trikot von Lionel Messi. Der argentinische Superstar sollte am besten gleich elf Leibchen anhaben, damit alle Gegenspieler beim Leiberltausch zum Zug kommen. Begehrt wie die Shirts des 32-Jährigen nun einmal sind.

Lionel Messi selbst ist da nicht so wählerisch. Er tauscht nach Schlusspfiff seine Trikots mit Vorliebe mit Gegenspielern aus seinem Heimatland Argentinien. In einem Interview mit TyC Sports gab Messi nun überhaupt zu, in seiner Karriere erst einmal wirklich um ein Trikot gebettelt zu haben. "Normalerweise frage ich nie andere Spieler, aber Zinedine Zidane habe ich um das Leibchen gefragt."