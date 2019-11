Von Sonnleitner bis Haaland: Das Team der 14. Runde

Zum Abschluss der 14. Runde der Bundesliga hat sich Titelverteidiger Salzburg am Sonntag im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten WAC mit 3:0 durchgesetzt. Die Wolfsberger mussten am Sonntag schon früh einem Rückstand nachlaufen, da Salzburg-Goalgetter Erling Haaland in der 4. Minute getroffen hatte. In der Schlussphase schlug der Norweger noch zweimal zu, er hält nun bei 15 Saisontreffern.