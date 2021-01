Von Müller bis Happel: Wie Gernot Langes den Tiroler Fußball prägte

Anfang der 1970er-Jahre ging WSG Wattens mit Wacker Innsbruck eine Spielgemeinschaft ein und dominierte fortan den österreichischen Vereinsfußball. Von 1971 bis 1977 gewann SSW Innsbruck fünf Mal den Meistertitel, Gernot Langes förderte und finanzierte damals den Klub.

Für europaweite Schlagzeilen sorgte dann der Einstieg der Firma Swarovski Mitte der 1980er-Jahre. An die Stelle von Wacker Innsbruck trat der FC Tirol, der mit neuen Vereinsfarben (blau-weiß) und prominenten Namen in Tirol eine neue Fußball-Euphorie entfachte. Zwei Mal wurde der FC Tirol in dieser Zeit Meister, 1986/'87 erreichte der Verein das Halbfinale des UEFA-Cups.