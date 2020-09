Völlig verrückt: Tottenham hat vier Spiele in acht Tagen

Am Dienstag kommt es im Liga-Cup gegen Chelsea (20.45 Uhr) zu einem Top-Spiel. Beide Teams sind mit vier Punkte aus drei Spielen in die Premier League gestartet. Ausgeruhter sind mit Sicherheit die Spieler von Chelsea.

Denn schon in den vergangenen zwei Wochen hatte Tottenham jeweils eine Runde in der Europa-League-Qualifikation zu überstehen. Und zwar beide Spiele auswärts. Zuerst gewann man bei Lokomotive Plovdiv in Bulgarien mit 2:1 und dann bei Shkendija Tetovo in Mazedonien 3:1.

Maccabi Haifa kommt nach London

Durch die beiden Siege erreichte man das Play-off, wo man am kommenden Donnerstag immerhin zuhause spielen darf. Gegner ist Maccabi Haifa aus Israel. Die Partie wird die dritte innerhalb von nur fünf Tagen sein. Ein ganz neues Maß an Perversität und Belastung für die Spieler.

Auch, weil es danach gleich weiter geht. Denn am Sonntag kommt es in der Premier League zum nächsten Highlight. Da ist Tottenham zu Gast bei Jose Mourinhos Ex-Klub Manchester United. Die "Red Devils" haben unter der Woche nur ein Spiel im Liga-Cup gegen Brighton und werden die "Spurs" dann mit ausgeruhten Beinen und offenen Armen empfangen.