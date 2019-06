Völlig daneben: Suarez reklamiert Handspiel des Tormanns

Luis Suarez ist ein Mann für Geschichtsbücher. Der Stürmer-Star des FC Barcelona hat in seiner Karriere sämtliche Rekorde aufgestellt, allerdings auch mit seinem Benehmen auf dem Platz für geschichtsträchtige Szenen gesorgt. Wir erinnern an seine Beißattacke am italienischen Verteidiger Giorgio Chiellini bei der WM 2014, die ihm die Rekord-Sperre von vier Monaten brachte.

Am Montag schrieb der Uruguayer im Copa-America-Spitzenspiel gegen Chile erneut Geschichte, und zwar als wohl erster Spieler, der für das Handspiel eines Tormannes innerhalb des Strafraums einen Elfmeter forderte. Die kuriose Szene dürfte sehr bald ein Hit in den sozialen Netzwerken werden.