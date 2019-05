Violette Rechenspiele: So wird die Austria noch Dritter

Noch ist es keine Mission Impossible, wenngleich sich die Chancen langsam aber doch dem Nullpunkt nähern. Die Austria hofft im Kampf um einen Europacup-Platz noch auf den dritten Endrang, der die Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League bedeuten würde.Aktuell sind die Violetten Fünfter, es fehlen vier Punkte auf den WAC, den derzeit Dritten.

Die Ausgangssituation birgt zwei Runden vor Schluss jedenfalls unheimlich viel Spannung, weil die Köpfe rauchen werden. Am kommenden Sonntag empfangen die Austrianer noch dazu Wolfsberg zum direkten Duell in der Generali-Arena, während Sturm gegen Meister Salzburg spielt. In der letzten Runde gastiert die Austria beim LASK in Pasching, der WAC spielt gegen Sturm. Mit zwei Siegen hätte Violett zumindest Platz vier (Q3 der UEFA Europa League) aus eigener Kraft sicher.