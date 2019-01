Vietnam, China und Iran im Asien-Cup-Viertelfinale

Der Iran, Vietnam und China haben als erste Teams das Viertelfinale beim Fußball-Asien-Cup in den Vereinigten Arabischen Emiraten erreicht. Die Iraner setzten sich am Sonntag in Abu Dhabi im Achtelfinale verdient 2:0 (2:0) gegen den Oman durch. Alireza Jahanbakhsh (32.) und Ashkan Dejagah mit einem verwandelten Elfmeter (42.) sorgten für die Entscheidung.

Der Vietnam setzte sich etwas überraschend in Dubai mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen Jordanien durch. Nach 90 und 120 Minuten war es 1:1 gestanden. China behielt in Al Ain nach 0:1-Pausenrückstand gegen Thailand noch mit 2:1 die Oberhand.