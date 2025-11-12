Die Vienna zieht die Reißleine: Trennung vom ehemaligen ÖFB-Teamkapitän

Nach dem Trainer nun auch der Sportdirektor. Die Vienna erfindet sich neu.

Anfang September trennte man sich von Coach Mehmet Sütcü, Hans Kleer übernahm und muss nun mit dem vorhandenen Kader arbeiten. Allerdings wurde mittlerweile klar, dass es im Winter weitere Verpflichtungen braucht, um den Kader ausgewogen zu gestalten.

Und jetzt zog das Präsidium rund um Kurt Svoboda und Roland Schmid abermals die Reißleine, diesmal beim Sportdirektor. Andreas Ivanschitz ist ab sofort freigestellt. Zudem trennt man sich von Chefscout Stefan Manzana-Marin.