Video: Mourinho rastet nach Europa-League-Finale aus

Jose Mourinho hat am Mittwochabend zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere ein Europacupfinale verloren. Das 1:4 im Elfmeterschießen gegen den FC Sevilla hat der Coach von AS Roma offenbar nicht ganz verkraftet.

Denn wie Videoaufnahmen aus den Katakomben des Budapester Stadions zeigen, hat der Portugiese den englischen Schiedsrichter schwer beleidigt. Darauf ist zuerst zu sehen, wie Roberto Rosetti, der Schiedsrichter-Chef der UEFA, versucht Mourinho zu beruhigen.