Fußball

Video: Der zweite Ersatztormann von Marokko wurde zum WM-Helden

Marokkos Tormann Abdelhakim Mesbahi wird gefeiert.
Abdelhakim Mesbahi wurde bei Marokko nur für das Elfmeterschießen gegen Frankreich eingewechselt und hielt bravourös. Im U20-WM-Finale ist nun Argentinien der Gegner.
16.10.25, 10:44
Rekordsieger Argentinien und Marokko bestreiten das Finale der U20-Fußball-Weltmeisterschaft in Chile. Der sechsfache Champion Argentinien setzte sich am Mittwoch im Halbfinale gegen Kolumbien dank eines Treffers von Mateo Silvetti (72.) gegen Kolumbien 1:0 durch. 

Marokko gewann mit Smail Bakhty, Innenverteidiger von Zweitligist Sturm Graz II, gegen Frankreich nach einem 1:1 nach 90 und 120 Minuten mit 5:4 im Elfmeterschießen. Matchwinner war der zweite Ersatztorhüter der Afrikaner.

Ein Wechselspieler wird zum Matchwinner

Abdelhakim Mesbahi wurde kurz vor Ablauf der Verlängerung extra für das Elferschießen eingewechselt und parierte zwei Schüsse der Franzosen. Mesbahi ersetzte Ibrahim Gomis, der in der 64. Minute für den verletzten Yanis Benchaouch eingewechselt worden war. Marokko steht erstmals im Endspiel (Sonntag in Santiago de Chile), Argentinien erstmals seit 2007.

