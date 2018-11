Verdiente Niederlage für Rapid beim Wolfsberger AC

Dem WAC fehlte die nötige Effizienz. Orgill lief aufs Tor zu, beim Versuch, Strebinger zu überspielen, aber in den Tormann hinein (42.). Statt Glanz versprühte Strebinger in der nächsten Aktion Verunsicherung. Er schoss Orgill bei einem Passversuch an, bei einem Abschluss des Jamaikaners rettete aber die Stange für den 25-jährigen ÖFB-Nationalteam-Ersatztormann (45.+2).

Schneller Ausgleich

Gleich nach Wiederbeginn belohnten sich die Kärntner für ihren guten Auftritt. Die Rapidler waren gedanklich noch in der Kabine und mussten nach 23 Sekunden den Ausgleich hinnehmen. Nach einer Schmerböck-Hereingabe hatte Orgill keine Mühe, aus vier Metern zu vollenden. Ilzer, der am Donnerstag seinen Vertrag bis Sommer 2020 verlängert hatte, kam verspätet aus der Kabine und verpasste das 1:1 seiner Truppe.

Mit dem Remis wollten sich mit Fortdauer der zweiten Hälfte beide Teams nicht begnügen, es ging munter hin und her. Ein schwacher Orgill-Abschluss verhinderte die erstmalige WAC-Führung (66.), auf der anderen Seite vergab Murg (67.). Kühbauer verhalf in der 69. Minute Philipp Schobesberger nach überstandener Hüftverletzung zu seinem Comeback. Für den 24-Jährigen schloss sich ein Kreis, er hatte auch seine bisher letzte Ligapartie am 27. Mai im Lavanttal gemacht. Schobesberger leitete auch gleich einen Konter mit ein, Berisha schoss aber daneben (72.).

Näher dran am Sieg waren die Hausherren. Bei einem Leitgeb-Kopfball fehlten nur Zentimeter (73.), bei einem Schmerböck-Schuss rettete die Stange für Rapid (77.). In der Nachspielzeit wurde es noch turbulent. Der Referee sah ein Potzmann-Foul an Marcel Ritzmaier im Strafraum, es war aber knapp außerhalb. Elfmeter gab es trotzdem und Liendl sagte danke. Kurz darauf machte er seinen Doppelpack mit einem Abstaubertor perfekt. Der WAC konnte über den ersten Sieg gegen Rapid nach sieben erfolglosen Pflichtspielanläufen jubeln.