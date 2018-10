Valentino Lazaro: Ein Kicker mit Typenschein

Im Nationalteam befindet sich der Deutschland-Legionär noch ein wenig auf der Suche nach seinem Fixplatz. „Ich bin jetzt einmal froh, dass ich wieder dabei bin.“ Vor dem Sommer musste er für die Partien gegen Russland, Deutschland und Brasilien verletzt passen. Beim Nations-League-Auftakt in Bosnien zählte er zu den wenigen Österreichern, die mit einigen guten Aktionen noch positiv auffielen. „Ich will mich ganz einfach zeigen“, so Lazaros Perspektive in Rot-Weiß-Rot. Wobei er seine mittlerweile in Berlin gesammelte Erfahrung einfließen lassen und weiter zum Führungsspieler reifen möchte. Vielleicht schon am Freitag in Wien gegen Nordirland, wenn Teamchef Franco Foda Offensivgeister gut gebrauchen kann. „Wichtig ist, zu zeigen, dass wir besser sind, als wir in Bosnien waren. Es ist klar, dass wir nach der Niederlage eine Reaktion zeigen müssen“, nimmt Lazaro sich und seine Kollegen in die Pflicht. „Jedem ist bewusst, dass wir einen Sieg benötigen, damit Platz eins in der Gruppe noch möglich ist.“

Wenn Lazaro diesen Satz sagt, klingt es ausnahmsweise nicht nach einer Floskel wie bei vielen anderen.