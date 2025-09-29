Alarmstufe Rot: Spanisches Ligaspiel kurzfristig abgesagt
Wegen einer Unwetterwarnung in der Region um Valencia wurde das LaLiga-Spiel zwischen Valencia und Real Oviedo am Montagabend kurzfristig abgesagt.
Das für Montagabend angesetzte spanische Erstliga-Spiel zwischen Valencia und Oviedo ist aufgrund einer Unwetterwarnung abgesagt worden.
In der Region Valencia wurden starke Regenfälle erwartet, die Behörden riefen Alarmstufe Rot aus. Die Partie soll nun am Dienstag nachgetragen werden.
Kommentare