Alarmstufe Rot: Spanisches Ligaspiel kurzfristig abgesagt

Das Wetter macht dem Fußball einen Strich durch die Rechnung
Wegen einer Unwetterwarnung in der Region um Valencia wurde das LaLiga-Spiel zwischen Valencia und Real Oviedo am Montagabend kurzfristig abgesagt.
29.09.25, 17:43
Das für Montagabend angesetzte spanische Erstliga-Spiel zwischen Valencia und Oviedo ist aufgrund einer Unwetterwarnung abgesagt worden. 

In der Region Valencia wurden starke Regenfälle erwartet, die Behörden riefen Alarmstufe Rot aus. Die Partie soll nun am Dienstag nachgetragen werden.

"Außergewöhnliche Gefahr": Heftiger Regen im Osten Spaniens
