"Außergewöhnliche Gefahr": Heftiger Regen im Osten Spaniens

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Elf Monate nach der Flutkatastrophe in Valencia mit mehr als 230 Toten ist die Provinz im Osten Spaniens erneut von Starkregen getroffen worden. In der Stadt Aldaia, die bei der Flutkatastrophe im Oktober 2024 besonders schlimm betroffen war, trat ein Fluss über die Ufer, wie die Behörden am Montag mitteilten. Auch an anderen Orten kam es zu Überschwemmungen. An der spanischen Mittelmeerküste sei die Situation nach starken nächtlichen Regenfällen sehr schwierig, warnte die Wetterbehörde Aemet am Montag im Onlinedienst X. Sie hatte bereits am Sonntag die höchste Alarmstufe Rot für den Osten Spaniens ausgerufen. In Tarragona, Castellon und Valencia bestehe bis Montag "außergewöhnliche Gefahr". In Castellon etwa wurden bis zu 180 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 12 Stunden gemessen.

Saragossa unter Wasser Ein außergewöhnlich starkes Unwetter hat am Wochenende auch die Region Aragón erschüttert und in der Provinzhauptstadt Saragossa zu erheblichen Überschwemmungen geführt. Innerhalb weniger Stunden fielen enorme Regenmengen, Flüsse traten über die Ufer. Besonders betroffen war der Fluss Huerva, der in mehreren Orten wie Cuarte de Huerva, María de Huerva und La Puebla de Alfidén für massive Überflutungen sorgte. Auch die Krankenhäuser Royo Villanova und Miguel Servet meldeten Wasserschäden. Die Notrufzentrale 112 Aragón verzeichnete über 1.700 Anrufe und koordinierte mehr als 120 Einsätze.