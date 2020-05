Untere Hälfte der Zweiklassengesellschaft

In der dritten Bundesliga-Saison hatte Kapfenberg wenig Probleme, um das Saisonziel zu erreichen. Daran wird sich auch im vierten Jahr nicht viel ändern.



Stärken Trainer-Fuchs Werner Gregoritsch weiß ganz genau, was nötig ist, um nicht in den Abstiegskampf zu kommen. Der Kader ist gewohnt groß, aber auch ausgeglichen wie noch nie zuvor. Torhüter Wolf ist ein starker Rückhalt.



Schwächen Deni Alar (14 Saisontore) wurde nicht wirklich ersetzt. Das Fekete-Stadion wird zwar modernisiert, einen Heimvorteil hat man dort aber nicht.



KURIER-Tipp: Platz 7