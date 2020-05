UniCredit verhandelt über Verkauf von AS Roma

Die Gruppe des 60-jährigen Feng Chen meldet ein Vermögen von 50 Milliarden Euro und zählt 120.000 Mitarbeiter. Die HNA Group ist unter anderem in der Bauwirtschaft und im Tourismus aktiv. Unter Kontrolle des Konzerns steht eine Kette von Fünf-Sterne-Hotels. Angeblich könnte der chinesische Milliardär eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung des neuen Stadions spielen, das die AS Roma in der italienischen Hauptstadt bauen will.

Roma war 17 Jahre lang mehrheitlich im Besitz der römischen Unternehmerfamilie Sensi gestanden. Im Juli 2010 hatte die Familie mit Roma-Geschäftsführerin Rosella Sensi an der Spitze die Mehrheit des schwerverschuldeten Vereins an die Gläubigerbank UniCredit übergeben. Ein Konsortium nordamerikanischer Unternehmer hatte 2011 einen 67-prozentigen Anteil am Erstligisten übernommen und hat sich zur finanziellen Sanierung des Traditionsvereins verpflichtet.