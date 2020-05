AS Roma im italienischen Cup-Halbfinale

Der AS Roma steht im Halbfinale des italienischen Fußball-Cups. Die Mannschaft von Trainer Rudi Garcia besiegte am Dienstag Juventus Turin 1:0. Gervinho traf im Römer Olympiastadion in der 79. Minute für die Gastgeber. Damit nahm der Hauptstadtclub Revanche für die bisher einzige Niederlage in der Serie A gegen Tabellenführer Juve.

Spanischer Cup

In Spanien steht Real Madrid steht mit einem Bein im Halbfinale des spanischen Fußball-Cups. Die Madrilenen gewannen das Viertelfinal-Hinspiel bei Espanyol Barcelona am Dienstag 1:0. Karim Benzema traf in der 26. Minute nach Vorlage von Gareth Bale zum hochverdienten Sieg. Das Rückspiel in Madrid findet in einer Woche statt.