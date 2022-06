Unentschieden für enttäuschende Deutsche und junge Italiener

Die zuletzt starken Niederländer wurden in Gruppe 4 beinahe von den Polen überrascht, konnten zu Hause aus einem 0:2 aber immerhin noch ein 2:2 machen.

Pech hatte Bulgarien bei der Anreise zum Spiel in Georgien: Einer der beiden Team-Busse war in einen schweren Unfall verwickelt, der am Kopf verletzte Nedelew musste operiert werden.