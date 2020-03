Korkmaz: "Der Titel mit Rapid ist immer noch in mir drinnen"

Das aufregendste Jahr seiner Karriere war 2008, als er mit Rapid Meister wurde, die Heim-EM spielen durfte und im Sommer zu Eintracht Frankfurt wechselte. „Der Meistertitel ist immer noch in mir drinnen, die EM war phänomenal.“ Gestoppt wurde der damals 22-Jährige in Frankfurt vor allem von Verletzungen. „Aber ich hadere nicht, würde fast alles wieder so machen. Ein paar Fehler habe ich natürlich auch gemacht damals. Aber ich war jung.“

Dem Nationalteam traut er bei der EURO 2020 das Achtelfinale zu. "Wir haben viele gute Spieler in unseren Reihen. Die Gruppe ist zwar stark, aber die Qualität sollte reichen, um ins Achtelfinale aufzusteigen." Und er rechnet vor: "2008 haben wir einen Punkt geholt, 2016 auch. Diesmal wird es mehr sein."