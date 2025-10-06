"Widerwillig": UEFA erlaubt europäische Ligaspiele im Ausland

Der FC Barcelona und Milan absolvieren im Dezember und im Februar je ein Ligaspiel in den USA bzw. in Australien. Die UEFA stimmte am Montag den Anträgen der spanischen und der italienischen Liga zu. Geht es nach Europas Kontinentalverband, bleiben es Ausnahmen. Die Zustimmung erfolge "widerwillig" und "ausnahmsweise", betonte die UEFA. Das relevante Regelwerk der FIFA, das derzeit überarbeitet wird, sei "nicht klar und detailliert genug", um ein anderes Urteil zu fällen.

Wie die UEFA bekannt gab, wird die Partie zwischen Villarreal und Barcelona am 21. Dezember in Miami stattfinden. Die Serie A beabsichtigt, das Spiel Milan gegen Como am 6. Februar, dem Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand, in Perth auszutragen.