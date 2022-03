UEFA-Finanzkontrolle setzt Klubs keine Gehaltsobergrenze

Das reformierte Finanzkontrollsystem der UEFA sieht einem Bericht zufolge keine Gehaltsobergrenze vor. Laut der "New York Times" sollen die Klubs stattdessen verpflichtet werden, nicht mehr als 70 Prozent der Einnahmen f├╝r beispielsweise Transfers und Geh├Ąlter auszugeben. Die Zeitung beruft sich auf nicht genannte Quellen aus dem Umfeld der Reformverhandlungen. Entschieden werden soll ├╝ber das neue System demnach bei der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees Anfang April.

In Europas Fu├čballverband wird seit Monaten ├╝ber die Reform des sogenannten Financial Fair Play diskutiert. Dieses sieht im Grundsatz vor, dass die am Europapokal teilnehmenden Vereine nicht deutlich mehr ausgeben d├╝rfen, als sie einnehmen. In der Vergangenheit wurden die Regeln aber immer wieder umgangen - insbesondere von Vereinen, die durch Investoren oder Staaten alimentiert werden.

UEFA-Pr├Ąsident Aleksander Ceferin soll ein Fan der Gehaltsobergrenze gewesen sein. Auch ├╝ber eine Art Luxussteuer f├╝r Vereine, die zu viel ausgeben, war berichtet worden. Anfang Februar hatte sich auch die neue Gesch├Ąftsf├╝hrerin der Deutschen Fu├čball Liga, Donata Hopfen, f├╝r eine Gehaltsobergrenze ausgesprochen. Der Fu├čball w├╝rde sich einen Gefallen tun, wenn man die Spielergeh├Ąlter regulieren w├╝rde, sagte die 45-J├Ąhrige im Interview der "Bild am Sonntag".