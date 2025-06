Losglück in der Conference League für Austria und Rapid

Die Wiener Austria kennt ihren ersten Europacupgegner für die kommende Saison. Die Wiener treffen in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League auf den FC Spaeri Tiflis . Der Klub aus der Hauptstadt spielt in der georgischen 2. Liga und ist im Europacup vertreten, weil man den Cup gewonnen hat.

Die Austria hat gegen die Georgier jedenfalls zuerst ein Heimspiel am 24. Juli. Das Rückspiel steigt am 31. Juli in Tiflis.

Rapid muss warten

Für Rapid beginnt der Europacup mit einer Premiere. Erstmals reisen die Hütteldorfer nach Montenegro oder Nordmazedonien. Es geht in der zweiten Quali-Runde zur Conference League los mit einem Auswärtsspiel gegen den Sieger aus FK Dečić Tuzi (4. in Montenegro) gegen Sileks Kratovo (Vizemeister Nordmazedonien).

Danach beginnt der ÖFB-Cup, ehe das Heimdebüt von Trainer Peter Stöger am 31. Juli mit dem Rückspiel gegen einen europäischen Underdog wartet.