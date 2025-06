Salzburg trifft in der Champions-League-Quali auf Brann Bergen

In der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League geht es gegen Brann Bergen . Das hat die Auslosung am Mittwoch in Nyon ergeben.

Bevor Red Bull Salzburg heute Nacht (0 Uhr/live DAZN) bei der Klub-WM in den USA auf Pachuca trifft, hat Österreichs Vizemeister seinen Gegner in der Champions-League-Qualifikation erfahren.

Die "Bullen" bestreiten das Hinspiel am 22. oder 23. Juli auswärts, am 29. oder 30. Juli steht das Heimmatch auf dem Programm. Brann ist aktueller norwegischer Vizemeister, in der Gesamtjahresmeisterschaft liegt man derzeit an der zweiten Stelle.