U17-WM: ÖFB-Team stürmt ins Achtelfinale

Es ist geschafft! Österreichs U17-Nationalteam setzt den Erfolgslauf bei der WM in Katar fort, schlägt Tunesien 2:0 und steht bereits im Achtelfinale. Dort warten am Dienstag die Engländer. Matchwinner war Johannes Moser, der binnen einer Minute einen Doppelpack schnürte. Die jungen Österreicher taten sich zu Beginn schwer gegen die spritzigen Tunesier. Die Anfangsphase gehörte dem Team aus Nordafrika, das sich auch einige gute Möglichkeiten auf die Führung herausspielte. Die beste vergab Saidi, der aus elf Metern frei zum Schuss kam. Doch ÖFB-Keeper Posch war zur Stelle und hielt sein Tor sauber (30.). Langsam aber sicher kam die Mannschaft von Teamchef Stadler in Schwung.

Österreich übernahm das Kommando, eroberte immer öfter schon früh den Ball – und war knapp vor der Pause auch nah dran an der 1:0-Führung. Dobis kam ganz alleine vor dem gegnerischen Keeper zum Abschluss. Doch der Goalie konnte seinen Schuss noch an die Stange lenken (40.). Also blieb es spannend. In der zweiten Halbzeit hatte Österreich zunächst Glück, als es nach einer Challenge des tunesischen Teamchefs keinen Elfmeter gab. Pokorny hatte den Ball an den (anliegenden) Ellbogen bekommen. Doppelschlag Österreich war näher dran am 1:0, doch Tunesien hielt die Partie lange offen. Die Schlussphase gehörte allerdings ganz klar den ÖFB-Youngsters – genauer gesagt Johannes Moser. Die 83. Minute: Markovic wird vom gegnerischen Keeper im Strafraum gelegt – Elfmeter für Österreich. Moser blieb vom Punkt eiskalt und lupfte den Ball in die Mitte. Panenka lässt grüßen. Moser hatte schon in der Gruppenphase zwei Strafstöße verwandelt. Die 84. Minute: Moser wird im Strafraum perfekt freigespielt – und der Liefering-Stürmer versenkt mit Hilfe eines Verteidigers zum 2:0. Die Partie war entschieden und Österreich im Achtelfinale.