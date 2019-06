U-21-EM: Österreicher wollen jetzt noch mehr

Leiberl für Hannes Wolf

Der Ausfall von Hannes Wolf mit dessen schwerer Verletzung tat Gregoritsch besonders weh. "Ich habe als Mensch mitgelitten, wenn sich ein 19-Jähriger dermaßen verletzt. Das ist fürchterlich." Natürlich wird sich ohne den Offensive-Mann der Matchplan etwas ändern. Grbic ist ebenso wie Honsak als Solospitze eine Option.

Die Mannschaft wird jedenfalls ein Zeichen beim Aufwärmen in Richtung Wolf setzen und sich mit eigens angefertigten Leibchen mit Wolfs Nummer 19 am Rücken in Schwung bringen.