TV-Legende Hans Huber: "Ich werde mit Orangen beworfen"

Die Vorgeschichte

1999 verlor Österreich in Israel 0:5. Schon damals gab es eine Doppelproduktion mit dem israelischen TV, der ORF-Kommentator bezog auf einer Längstribüne einen Hochstand als Arbeitsplatz. „Es gab rundherum eine kleine Gruppe, die unangenehm war und Schmähgesänge angestimmt hat“, erinnert sich Hans Huber. Zwei Jahre später war die Stimmung noch aufgeheizter. Nach 9/11 und einem Bombenanschlag in Tel Aviv wurde das Quali-Spiel vom 1. Oktober auf den 27. verschoben. Aus Angst vor weiteren Anschlägen blieben gleich neun österreichische Teamspieler daheim. „Die israelische Presse hat sie als Feiglinge dargestellt.“ Huber saß mit seinem Assistenten Andreas Felber und ORF-Innenpolitik-Chef Hans Bürger wieder auf seinem Hochstand. Der angeforderte Security-Dienst kam seinen Aufgaben nicht nach. „Wir waren nicht geschützt, wir wurden als Nazis beschimpft“, erinnert sich Huber. „Wir haben unsere Equipment-Kisten als Schutz aufgebaut, ich habe wie aus einer Schießscharte heraus kommentiert.“

Beim Herzog’schen Ausgleich wurde Huber emotional und laut, was von den Israelis mit einem Geschoß-Hagel beantwortet wurde. „Ich kann nicht sagen, dass ich wirklich Angst hatte. Ich wollte einfach nur fertig kommentieren und dann weg“, schildert Huber die bangen Minuten. „ Felber und Bürger gingen in Deckung, mich streifte ein Stein, eine Orange hat mich dann voll getroffen.“ Unbeirrt sprach er weiter. „Weil ich informieren wollte, was sich dort abspielte.“ Damals ahnte Huber noch nicht, dass seine Sätze Legende werden würden – ebenso wie sein „Schweeeden“-Sager, über den Fußballfans heute noch herzlich lachen. Vor dem WM-Quali-Spiel 1997 in Wien gegen die Schweden hatte Huber eine Rückkopplung in seinem Kopfhörer, hörte sich selbst und sprach, weil völlig irritiert, plötzlich gaaanz laaangsam. „Die Schweeeden sind ein ganz harter Brocken.“