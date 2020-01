Türkische Fußball-Ikone und Erdogan-Kritiker kämpft um Existenz

"Alles konfisziert"

Den "Abstieg" hat der Mann, der die türkische Nationalmannschaft 2002 sensationell zu Platz drei bei der WM in Japan und Südkorea geführt hatte, seinem Einstieg in die Politik zu verdanken. 2011 trat er in die AKP ein, die Partei des heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. "Die Partei hat mich eingeladen, um von meiner Popularität zu profitieren", weiß Sükür heute. Dort legte sich der langjährige Star von Galatasaray Istanbul mit dem Falschen an - Erdogan höchstpersönlich. Nach dem Fußball-Skandal und Korruptionsberichten, die auch Sükür nach Außen getragen hatte, kam es zu einem offenen Streit. Sükür zog wenig überraschend den Kürzeren und musste sich aus der Politik zurückziehen.

" Erdogan nahm mir alles", klagt der Ex-Fußballer nun in einem Interview mit der Bild-Zeitung. "Mein Recht auf Freiheit, das Recht, mich zu erklären, mich zu äußern, das Recht auf Arbeit. Ich habe in der Türkei Besitz im Wert von Dutzenden Millionen Dollar. Aber es wurde alles konfisziert."

Dem Druck, den man in seiner Heimat auf ihn ausübte, hielt der ehemalige Angreifer nicht stand und trat 2015 den Weg ins US-Exil an. "Die Boutique meiner Frau wurde mit Steinen beworfen, auf der Straße wurden meine Kinder belästigt. Nach jeder Äußerung, die ich gemacht habe, erhielt ich Drohungen", erzählt Sükür, dessen Eltern in der Türkei blieben. Das bereut er heute, denn sein Vater wurde kurz darauf eingesperrt, um später nur aufgrund einer Krebserkrankung entlassen zu werden. Der Prozess gegen ihn würde weiterlaufen.